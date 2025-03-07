Житель Кемерова предстанет перед судом за угон автомобиля

В Кемерове будут судить 27-летнего местного жителя за угон автомобиля. Как написал сайт sibdepo.ru , случай произошел в декабре прошлого года, когда парень провожал друга домой.

На парковке у дома стоял автомобиль с логотипами такси. Водитель ненадолго отошел, оставив машину с включенными фарами и заведенным двигателем. Друзья решили, что такси ждет их, но выяснилось, что машина приехала по другому заказу. Друг уехал на последнем такси, а обвиняемый решил погреться и прокатиться к родственникам в Тайгу на заведенной машине.

На 27-м километре автодороги «северо-западный обход г. Кемерово» молодой человек не справился с управлением — машина перевернулась и улетела в кювет. После ДТП молодой человек вышел на дорогу и пытался остановить проезжающие машины. Через некоторое время один из автомобилей остановился, из него вышел хозяин угнанного такси и вызвал полицию.