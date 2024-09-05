Житель Камчатского края спас двух испугавшихся школьниц от медведя

В камчатском городе Вилючинске местный житель спас двух школьниц от медведя. Об этом сообщило издание «41 регион» .

Хищник вышел на одну из городских дорог 1 сентября. В это время мимо проезжал автомобилист. Он увидел, как на улице пробегал косолапый, а в десятках метров от него стояли две девочки. Они испугались и стали метаться в разные стороны.

Тогда водитель обогнал хищника, вышел из машины к школьницам и помог им скрыться от зверя. Когда дети убежали на большое расстояние, мужчина уехал.

Ранее случилось еще одно ЧП с участием медведя. Дачник на Камчатке встретился с косолапым в лесу. Зверь напал на мужчину, но тот сумел отбиться от хищника. После неравной схватки он попал в больницу.