Житель Камчатского края спас двух испугавшихся школьниц от медведя

«41 регион»: автомобилист на Камчатке спас двух детей от медведя

Фото: Freepik

В камчатском городе Вилючинске местный житель спас двух школьниц от медведя. Об этом сообщило издание «41 регион».

Хищник вышел на одну из городских дорог 1 сентября. В это время мимо проезжал автомобилист. Он увидел, как на улице пробегал косолапый, а в десятках метров от него стояли две девочки. Они испугались и стали метаться в разные стороны.

Тогда водитель обогнал хищника, вышел из машины к школьницам и помог им скрыться от зверя. Когда дети убежали на большое расстояние, мужчина уехал.

Ранее случилось еще одно ЧП с участием медведя. Дачник на Камчатке встретился с косолапым в лесу. Зверь напал на мужчину, но тот сумел отбиться от хищника. После неравной схватки он попал в больницу.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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