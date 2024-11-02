Житель Камчатки взял в заложники мать и угрожал ей ножом

Правоохранители спасли пожилую женщину, которую взял в заложники собственный сын. Мужчина был вооружен ножом. Происшествие случилось в городе Елизово на Камчатке, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.

По опубликованной информации, злоумышленник удерживал мать в квартире, при этом выглядывая из окна и размахивая ножом. Силовики проникли в помещение и спасли заложницу.

Преступником оказался местный житель 1979 года рождения. При задержании мужчина оказывал сопротивление, поэтому полицейские удерживали его за руки и ноги. Сейчас стражи порядка выясняют все детали случившегося.