Житель Югры разгуливал по лесу с самодельной тростью, в которой прятал наркотики

Полицейские задержали мужчину 2001 года рождения, который гулял в лесном массиве города Лангепас с самодельной палкой-тростью. В ней находился сверток с наркотиком, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полиции ХМАО.
Сообщается, что нарушителя остановили сотрудники ДПС возле лыжной базы. При виде правоохранителей молодой человек занервничал и признался, что прячет «запрещенку» в необычном тайнике.
По итогам экспертизы изъятое вещество оказалось N-метилэфедроном. Против задержанного возбудили уголовное дело.
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