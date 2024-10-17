Житель Югры разгуливал по лесу с самодельной тростью, в которой прятал наркотики

Полицейские задержали мужчину 2001 года рождения, который гулял в лесном массиве города Лангепас с самодельной палкой-тростью. В ней находился сверток с наркотиком, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полиции ХМАО.

Сообщается, что нарушителя остановили сотрудники ДПС возле лыжной базы. При виде правоохранителей молодой человек занервничал и признался, что прячет «запрещенку» в необычном тайнике.

По итогам экспертизы изъятое вещество оказалось N-метилэфедроном. Против задержанного возбудили уголовное дело.

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