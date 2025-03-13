Житель ЯНАО заколол знакомого в сердце и получил восемь лет колонии
Суд вынес приговор жителю Тазовского района ЯНАО по делу об убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В июне 2024 года во время застолья пьяный мужчина набросился с ножом на гостя. Он ударил приятеля лезвием в сердце, из-за чего тот скончался через несколько часов.
Нападавшему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.
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