Житель ЯНАО заколол знакомого в сердце и получил восемь лет колонии

Суд вынес приговор жителю Тазовского района ЯНАО по делу об убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В июне 2024 года во время застолья пьяный мужчина набросился с ножом на гостя. Он ударил приятеля лезвием в сердце, из-за чего тот скончался через несколько часов.

Нападавшему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.