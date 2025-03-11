Житель ЯНАО предстанет перед судом за стрельбу по собутыльникам в Новый год

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Лабытнанги (ЯНАО), направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в покушении на убийство, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Преступление было совершено 1 января во время застолья. По версии следствия, после ссоры с собутыльниками фигурант отправился домой, откуда вернулся с ружьем. В помещение его не пустили, и тогда мужчина открыл огонь по двери.

В результате ранение получил 23-летний молодой человек. Агрессора задержали. В ближайшее время он предстанет перед судом.