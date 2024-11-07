Житель ЯНАО отправится в колонию на 7 лет за покушение на убийство знакомого

В ЯНАО суд приговорил местного жителя к семи годам колонии за покушение на убийство знакомого. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Во время распития спиртных напитков с односельчанином мужчина вспомнил ему старые обиды, а затем схватил нож. Он несколько раз ударил гостя по голове и телу, а затем, решив, что тот мертв, сдался полиции.

Пострадавший получил множественные травмы, однако смог выжить.