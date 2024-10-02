Житель ЯНАО обстрелял автомобиль знакомого на почве ревности

В ЯНАО правоохранители завели уголовное дело на местного жителя, который обстрелял машину знакомого на почве ревности. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления следственного комитета России.

Житель Тарко-Сале подстерег мужчину, к которому приревновал супругу, и выстрелил в его сторону из ружья не менее трех раз. Установлено, что выстрелы повредили салон автомобиля, но самого ямальца не задели.

В момент случившегося злоумышленник был пьян. Теперь следствие устанавливает все обстоятельства преступления.