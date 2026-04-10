Житель ЯНАО лишился автомобиля из-за находки трех краснокнижных осетров

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа местный житель получил наказание после находки трех краснокнижных осетров. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, мужчина нашел ценный груз на трассе в поселке Тазовский и решил хранить его в багажнике своего автомобиля. Правоохранительные органы узнали о находке и предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке биоресурсов, занесенных в Красную книгу.

Суд признал гражданина виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа. Кроме того, машину мужчины конфисковали в доход государства.