Житель Ямала получил наказание за избиение супруги

В Пуровском районе ЯНАО суд вынес решение по делу о домашнем насилии. Прокуратура района поддержала государственное обвинение, и в результате местный житель, ранее судимый за насильственное преступление, приговорен к семи месяцам принудительных работ, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что в сентябре текущего года мужчина, будучи дома и употребляя спиртные напитки, избил свою жену. Он нанес удары ногой в область живота, а также кулаком по предплечью, уточнили в надзорном ведомстве.