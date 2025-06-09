Житель Ижевска получил шесть лет колонии за обман клиентов на 1 млн рублей

Суд вынес приговор 33-летнему жителю Ижевска по делу о присвоении и растрате. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Удмуртии.
Потерпевшими выступили пять жителей региона. Установлено, что фигурант использовал популярный сервис бесплатных объявлений «Авито», предлагая клиентам услуги по строительству деревянных срубов и ограждений. Заключив договоры и получив оплату, он не выполнил оговоренные обязательства.
Общая сумма ущерба достигла около одного миллиона рублей. Злоумышленнику назначили наказание в виде шести лет заключения в исправительной колонии общего режима.
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