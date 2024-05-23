Житель Ижевска получил 2,5 года колонии за поджог мобильного дома знакомого

Суд вынес приговор жителю Ижевска, обвиняемому в умышленном уничтожении чужого имущества. Фигурант поджег мобильный дом знакомого на почве личной неприязни, сообщил Izhlife.ru со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.

Установлено, что мужчина бросил горящую спичку в бутылку с бензином, которая находилась вблизи генератора. Пламя перекинулось на строение. Сумма ущерба в результате пожара составила 200 тысяч рублей.

Злоумышленнику назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. Срок он проведет в колонии общего режима.