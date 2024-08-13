Житель ХМАО убил мать бейсбольной битой и получил 12 лет колонии
Суд вынес приговор жителю Сургутского района ХМАО, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.
Установлено, что фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, поссорился с родственницей. В ходе конфликта он вооружился бейсбольной битой и жестоко избил женщину.
Травмы оказались смертельными. Злоумышленнику назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Облившую стол соперницы ртутью спортсменку исключили из Федерации шахмат Дагестана
Футболисты Можайска победили в матче с командой Люберец в Лиге А
Свыше 400 жителей посетили День физкультурника в Воскресенске
Вакцину от гриппа завезли в детскую больницу Подольска
Готовность к отопительному сезону в Пушкинском округе достигла 56%
Производство строительных металлоконструкций запустят в Богородском округе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте