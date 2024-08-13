Житель ХМАО убил мать бейсбольной битой и получил 12 лет колонии

Суд вынес приговор жителю Сургутского района ХМАО, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

Установлено, что фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, поссорился с родственницей. В ходе конфликта он вооружился бейсбольной битой и жестоко избил женщину.

Травмы оказались смертельными. Злоумышленнику назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.