Житель ХМАО получил реальный срок за вылов пяти стерлядок и осетра

В Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор мужчине, который занимался браконьерством. Об этом сообщил « Муксун.фм » со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что осенью 2024 года житель Нижневартовска, передвигаясь по реке Обь на моторной лодке, незаконно выловил четырех особей стерляди и одного сибирского осетра, признанных охраняемыми видами.

Фигуранту назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Также суд постановил конфисковать у осужденного моторную лодку в пользу государства.