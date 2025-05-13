Житель ХМАО получил реальный срок за вылов пяти стерлядок и осетра

В Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор мужчине, который занимался браконьерством. Об этом сообщил «Муксун.фм» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Установлено, что осенью 2024 года житель Нижневартовска, передвигаясь по реке Обь на моторной лодке, незаконно выловил четырех особей стерляди и одного сибирского осетра, признанных охраняемыми видами.
Фигуранту назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Также суд постановил конфисковать у осужденного моторную лодку в пользу государства.
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