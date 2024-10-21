Житель ХМАО получил 13 лет колонии за жестокое убийство спящей бабушки

Суд вынес приговор 21-летнему жителю Березовского района ХМАО. Его признали виновным в убийстве бабушки, сообщило Ura.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

Согласно данным следствия, летом 2023 года фигурант напал на спящую родственницу. Он нанес женщине удары битой, а также изрезал ножом. Ранения оказались смертельными.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.