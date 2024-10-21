Житель ХМАО получил 13 лет колонии за жестокое убийство спящей бабушки
Суд вынес приговор 21-летнему жителю Березовского района ХМАО. Его признали виновным в убийстве бабушки, сообщило Ura.ru со ссылкой на СК РФ по региону.
Согласно данным следствия, летом 2023 года фигурант напал на спящую родственницу. Он нанес женщине удары битой, а также изрезал ножом. Ранения оказались смертельными.
Злоумышленнику назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.
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