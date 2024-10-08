Житель ХМАО, подозреваемый в наркоторговле, сбил полицейского при попытке избежать досмотра

В ХМАО в отношении 26-летнего жителя Нижневартовска завели уголовное дело после наезда на полицейского при попытке избежать досмотра машины. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Подозреваемый в продаже наркотиков пытался скрыться на автомобиле, совершив наезд на одного из правоохранителей. Вместе с ним в машине находился 24-летний товарищ, у которого при себе было несколько пакетов запрещенных веществ.
Сейчас решается вопрос об аресте второго подозреваемого.
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