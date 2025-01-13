Житель ХМАО ответит в суде за убийство, совершенное в клубе-ресторане

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) мужчину будут судить за убийство в клубе-ресторане. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщил сайт Ura.ru .

Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. Дело передано в городской суд.

В ноябре прошлого года обвиняемый вступил в конфликт с другим посетителем заведения. Во время ссоры он несколько раз ударил потерпевшего ножом, в результате чего гость клуба скончался.