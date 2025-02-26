Житель ХМАО отсудил у виновника ДТП миллион рублей за гибель сына

В ХМАО отец погибшего в аварии взыскал с виновника происшествия моральную компенсацию суммой в миллион рублей через суд. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на суды Югры.
Приговор Нижневартовского районного суда ХМАО подтвердил вину водителя автомобиля УАЗа в ДТП. Так, компания, ответственная за водителя, обязана выплатить компенсацию морального ущерба истцу в размере миллиона рублей.
Отец погибшего мужчины сообщил, виновник аварии выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с машиной погибшего. В результате аварии погибли еще три человека.
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