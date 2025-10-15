Житель ХМАО лишился машины и попал в колонию за повторное пьяное вождение

Житель поселка Нижнесортымский в Ханты-Мансийском автономном округе получил год колонии-поселения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, ранее мужчина уже имел неснятую судимость за аналогичное преступление. Помимо заключения в исправительном учреждении, суд лишил фигуранта водительских прав сроком на 2,5 года, а его автомобиль конфисковали в пользу государства.