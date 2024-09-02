Житель ХМАО лишился машины и крупной суммы при попытке «спасти» аккаунт на «Госуслугах»
Житель Когалыма (ХМАО) стал жертвой телефонных мошенников. Он потерял около двух миллионов рублей, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружной полиции.
Согласно информации ведомства, с 44-летним мужчиной связались неизвестные, которые представились сотрудниками государственных структур. Они заявили, что аккаунт гражданина на «Госуслугах» взломан, из-за чего банковские счета находятся под угрозой.
Мошенники убедили доверчивого собеседника продать машину, оформить кредит и перевести полученные средства на «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело.