Житель Хабаровска умер после лечения зубов под наркозом
Пациент одной из стоматологических клиник Хабаровска скончался после лечения под наркозом. Об этом со ссылкой на региональное управление СК сообщил ТАСС.
В ведомстве заявили, что пациента после посещения стоматологической клиники госпитализировали в краевую клиническую больницу № 1, где он умер.
Окончательные причины смерти установят по итогам вскрытия. По факту смерти мужчины следователи инициировали проверку.
В конце июля сотрудники московского СК начали проверку после смерти пациента одной из столичных клиник, проходившего компьютерную томографию коронарных сосудов с введением контрастного вещества.
Представляющий интересы семьи адвокат Вадим Багатурия в комментарии 360.ru заявил, что мужчина впал в шоковое состояние во время процедуры. Попытки врачей реанимировать пациента завершились неудачей.
По словам юриста, медики допустили халатность, когда не взяли у пациента необходимые анализы для проверки его реакции на контрастное вещество.