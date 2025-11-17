Житель Хабаровска умер после лечения зубов под наркозом

Пациент одной из стоматологических клиник Хабаровска скончался после лечения под наркозом. Об этом со ссылкой на региональное управление СК сообщил ТАСС .

В ведомстве заявили, что пациента после посещения стоматологической клиники госпитализировали в краевую клиническую больницу № 1, где он умер.

Окончательные причины смерти установят по итогам вскрытия. По факту смерти мужчины следователи инициировали проверку.

В конце июля сотрудники московского СК начали проверку после смерти пациента одной из столичных клиник, проходившего компьютерную томографию коронарных сосудов с введением контрастного вещества.

Представляющий интересы семьи адвокат Вадим Багатурия в комментарии 360.ru заявил, что мужчина впал в шоковое состояние во время процедуры. Попытки врачей реанимировать пациента завершились неудачей.

По словам юриста, медики допустили халатность, когда не взяли у пациента необходимые анализы для проверки его реакции на контрастное вещество.