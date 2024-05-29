Житель Челябинской области предстанет перед судом за надругательство над трупом убитой им женщины

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Нязепетровска Челябинской области, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили сразу по четырем статьям, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Преступление было совершено летом 2023 года. По версии следствия, фигурант подкараулил женщину и несколько раз ударил ее гвоздодером по голове. Затем мужчина надругался над трупом своей жертвы.

Кроме того, он похитил около 240 тысяч рублей из ритуального салона, где работала потерпевшая. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности. Вскоре он предстанет перед судом.