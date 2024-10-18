Житель Челябинской области порезал ножом 45-летнюю сожительницу. Его задержали

В Челябинской области правоохранители задержали жителя Копейска, который порезал ножом 45-летнюю сожительницу. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.
Мужчина нанес пострадавшей ножевое ранение в область груди, а потом отказывался впускать в квартиру медиков для оказания помощи. Полицейские заковали злоумышленника в наручники и позволили медикам войти в помещение.
С места преступления изъяли нож со следами крови.
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