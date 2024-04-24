Житель Челябинской области получил 11 лет колонии за жестокое убийство матери-пенсионерки | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 13:12 Житель Челябинской области получил 11 лет колонии за жестокое убийство матери-пенсионерки

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Суд вынес приговор жителю села Долгодеревенское Челябинской области. Его признали виновным в убийстве собственной матери. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Убийство случилось летом прошлого года. Пьяный мужчина жестоко избил 82-летнюю мать. Потерпевшая скончалась от полученных травм.

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Мужчине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.