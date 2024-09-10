Житель Челябинской области погиб в пожаре, который случился из-за непотушенной сигареты

Пожар, в котором погиб мужчина, произошел в ночь на 10 сентября в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что причиной случившегося стала непотушенная сигарета. Она и спровоцировала возгорание в частном жилом доме.

В пожаре также пострадала женщина. Ее с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.