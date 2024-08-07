Житель Челябинской области до смерти избил возлюбленную и ее нового ухажера

Правоохранители задержали жителя челябинского поселка Межевой, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По версии следствия, мужчина в состоянии опьянения застал возлюбленную с другим. Разгорелся конфликт, в ходе которого агрессор до смерти избил подругу и ее нового ухажера.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный уже признался в содеянном.