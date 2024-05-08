Житель Челябинска получил 10,5 года колонии за незаконное изготовление взрывчатки | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 15:14 Житель Челябинска получил 10,5 года колонии за незаконное изготовление взрывчатки

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Металлургический райсуд Челябинска вынес приговор местному жителю, в доме которого обнаружили компоненты самодельной бомбы и пистолет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Установлено, что фигурант занимался незаконным изготовлением взрывных устройств и сбытом боеприпасов. Кроме того, он хранил огнестрельное оружие и его основные части.

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Злоумышленнику назначили наказание в виде 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф на сумму 400 тысяч рублей.