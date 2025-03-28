Житель Бурятии зарубил друга топором за интимную близость с его возлюбленной

Правоохранители задержали 52-летнего жителя бурятского села Сосново-Озерское по подозрению в убийстве друга за интимную близость с его возлюбленной. Подробности сообщила «Жизнь» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант и 35-летняя сожительница пригласили приятеля к себе домой. Во время застолья хозяин отлучился. Вернувшись, он увидел возлюбленную в объятиях гостя.

Разгорелась ссора. Мужчина схватил топор и несколько раз ударил оппонента по голове. Полученные ранения оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело.