Житель Бурятии зарубил друга топором за интимную близость с его возлюбленной

Правоохранители задержали 52-летнего жителя бурятского села Сосново-Озерское по подозрению в убийстве друга за интимную близость с его возлюбленной. Подробности сообщила «Жизнь» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
По версии следствия, фигурант и 35-летняя сожительница пригласили приятеля к себе домой. Во время застолья хозяин отлучился. Вернувшись, он увидел возлюбленную в объятиях гостя.
Разгорелась ссора. Мужчина схватил топор и несколько раз ударил оппонента по голове. Полученные ранения оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело.
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