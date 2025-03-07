Житель Биробиджана обстрелял Toyota Allion, в которой находились три человека

В ЕАО на автомобиль Toyota Allion, который ехал в направлении Биробиджана, совершили вооруженное нападение. Об этом написал сайт transsibinfo.com .

По данным прокуратуры Еврейской автономной области, случай произошел вблизи поселка Николаевка. Пассажиры легковушки возвращались домой после поездки в Хабаровск. Внезапно Toyota Corolla совершила резкий маневр перед ними, заставив водителя Allion остановиться. Между водителями завязалась словесная перебранка. Водитель Corolla, вероятно, позвонил кому-то и передал номерной знак Toyota Allion.

Вскоре водитель Allion заметил, что его машину настигает другая машина. Далее пассажиры Allion услышали выстрелы, направленные в их сторону. Водитель добавил скорости, пытаясь отдалиться от преследователей. Через некоторое время машина остановилась и спряталась в поле, и водитель сообщил о случившемся в полицию.

Следствие выдвинуло обвинение 32-летнему жителю Биробиджана. Его действия были расценены как хулиганство.