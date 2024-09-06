Житель Белгорода предстанет перед судом за нападение с ножом на соседа
Суд рассмотрит дело жителя Белгорода, который напал с ножом на своего соседа по дому. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, летом этого года между мужчинами произошел конфликт из-за некачественной уборки квартиры. В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и ударил соседа в грудь и правое плечо.
Отмечается, что по заключению врачей, здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.
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