Житель Барнаула похитил 32 шины из магазина автотоваров

Управление МВД Барнаула получило сообщение от руководителя складского подразделения автомобильного магазина о краже 32 автомобильных покрышек, хранившихся на складе учреждения. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и выявили подозреваемого в совершении преступления, написал сайт amic.ru .

Им оказался сотрудник магазина, родившийся в 1992 году, ранее имевший уголовную судимость за аналогичное деяние.

По результатам следствия выяснилось, что преступник действовал поэтапно: вначале он похитил половину товара (16 шин), спрятал их неподалеку от магазина, а затем перевез и продал третьим лицам. Через некоторое время злоумышленник вернулся на склад, намереваясь забрать оставшиеся шины, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Общая сумма ущерба составила приблизительно 400 тысяч рублей. Часть похищенных шин удалось возвратить владельцу. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.