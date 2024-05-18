«Жесткие меры». Детсад в Дмитрове проверят из-за толкнувшей ребенка воспитательницы | 360°

18 мая 2024, 00:29
«Жесткие меры». Детсад в Дмитрове проверят из-за толкнувшей ребенка воспитательницы
Власти Дмитрова проведут проверку после инцидента в детсаду «Звездный»
В социальных сетях распространилось видео, на котором воспитательница детского сада «Звездный» применила физической насилие по отношению к ребенку. Об этом сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в Telegram-канале.
Он назвал сложившуюся ситуацию недопустимой.
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«Проведем проверку в учреждении. К виновным будут приняты самые жесткие меры, чтобы такие ситуации больше не повторялись!» — подчеркнул Поночевный.
По данным Telegram-канала «ЧП Дмитров», воспитательница толкнула ребенка. Автор видеоролика пообещала обсудить случившееся с директором, чтобы руководство учреждения приняло меры.
Подобный случай произошел в феврале в Уссурийске. В социальных сетях появилось сообщение о жестоком обращении с трехлетним ребенком в частном детском саду. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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