Жертвами пожара на горнолыжном курорте в Турции стали шесть человек

CNN Turk: число погибших из-за пожара на курорте в Турции увеличилось до 6

На горнолыжном курорте в турецком городе Болу произошел пожар. Из-за ЧП пострадал 31 человек, еще шесть погибло, сообщил телеканал CNN Turk .

Информация о пострадавших россиянах не публиковалась.

«По последней информации с места события, погибли шесть человек, ранен 31 человек», — отметил телеканал.

Посольство России в Турции подтвердило РИА «Новости», что в горнолыжном отеле Карталкая находились 237 человек, но данные о пострадавших российских гражданах не поступали.

Ранее во время катания на горнолыжном курорте в турецкой провинции Кайсери погиб подросток из России. Парень серьезно пострадал, когда упал на лыжной трассе около подъемника Девели Капы. Школьника с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось.