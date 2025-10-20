Жертвами ДТП в Нижегородской области за неделю стали 17 человек

С 13 по 19 октября в Нижегородской области зафиксировали 77 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

По данным полиции, в результате аварий погибли 17 человек, еще 89, в том числе 14 детей, получили различные травмы. Правоохранители отметили, что 88% ДТП произошли по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения.

Среди наиболее частых причин — нарушения при проезде пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения и превышение допустимой скорости.