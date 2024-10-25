Женскую консультацию на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за пожара

Пожар вспыхнул в здании женской консультации на юго-востоке Москвы. О ЧП на улице Недорубова сообщил источник 360.ru.
Из-за задымления всех находившихся внутри людей вывели на улицу. Очаг находился в одном из кабинетов на первом этаже. Пламя успело охватить шесть квадратных метров.
В результате никто не пострадал, заключил собеседник 360.ru. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Свыше тысячи детей прошли лечение в стационаре детского медцентра Рошаля
Стало известно количество поддерживающих идею чайлдфри россиян
Финал конкурса среди работников ЖКХ пройдет в Одинцове 31 октября
Книгу о почетных жителях презентовали в Наро-Фоминске
Синхронистки из Можайска победили на областных соревнованиях
«Нас бы действительно расстреляли». Жительница Курской области — о нападении ВСУ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте