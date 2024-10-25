Женскую консультацию на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за пожара

Источник 360.ru: пожар вспыхнул в женской консультации на юго-востоке Москвы

Пожар вспыхнул в здании женской консультации на юго-востоке Москвы. О ЧП на улице Недорубова сообщил источник 360.ru.

Из-за задымления всех находившихся внутри людей вывели на улицу. Очаг находился в одном из кабинетов на первом этаже. Пламя успело охватить шесть квадратных метров.

В результате никто не пострадал, заключил собеседник 360.ru. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.