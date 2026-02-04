Женщину в аэропорту Калининграда заставили прилюдно раздеться до бюстгальтера

Флорист Ольга летела в Москву в командировку. На досмотре ее попросили снять джемпер.

«Я пыталась объяснить, что у меня под ней ничего нет. Тогда мне предложили накинуть что-то другое на себя, но из одежды я ничего не взяла: я летела всего на пару дней по работе. На контроле мне ответили, что если я не сниму кофту и не положу ее на ленту досмотра — я никуда не лечу», — поделилась калининградка.

Ольге пришлось раздеться. Девушка возмутилась поведением сотрудников досмотра. Она рассказала, что всегда летает в этой одежде и никогда проблем не было. В Шереметьеве на обратном пути никто не просил раздеваться, просто более тщательно ощупали кофту и капюшон.

Ольга оставила жалобу на инспекторов. Спустя некоторое администрация воздушной гавани принесла извинения, отметив некорректное поведение сотрудника.

Провинившегося инспектора отстранили от досмотра пассажиров, с остальными провели инструктаж «о правилах поведения в нестандартных ситуациях, при невозможности однозначно идентифицировать предметы одежды, подлежащие досмотру».