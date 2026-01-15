Женщину спасли из горящей квартиры на проспекте Солидарности в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел ночной пожар, который едва не привел к гибели женщины. Пострадавшую экстренно госпитализировали, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС России по Северной столице.

По данным ведомства, в четверг, 15 января, в 02:26 в диспетчерскую спасательной службы поступило сообщение о пожаре в доме №14к1 на проспекте Солидарности. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что в однокомнатной квартире горит обстановка на площади 35 квадратных метров.

Возгорание ликвидировали в 03:18. В результате ЧП пострадала женщина, ее увезли в больницу. На месте работали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.