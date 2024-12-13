Женщину осудили в Ижевске за гибель пешехода в ДТП
В Ижевске осудили 49-летнюю женщину, по вине которой погиб пешеход. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службе судов Удмуртии.
Зимой этого года обвиняемая за рулем Suzuki сбила на зебре женщину. От удара пешехода отбросило под грузовик, пострадавшая скончалась на месте.
Сидевшую за рулем иномарки женщину признали виновной. Ее приговорили к 1,5 года исправительных работ.
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