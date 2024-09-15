Женщину на гидроцикле перерезало тросом в Нижегородской области

МЧС: женщина погибла на гидроцикле, столкнувшись с тросом на реке Ветлуге

Смертельная авария на воде произошла в Воскресенском районе Нижегородской области. Женщина погибла, катаясь на гидроцикле, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В воскресенье, 15 сентября, около 12:00 в акватории реки Ветлуги женщина, управляя водным транспортом, не заметила натянутый трос и врезалась в него.

«В результате происшествия она погибла, ее личность устанавливается», — указали в ведомстве.

В деталях произошедшего предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Резкие маневры гидроцикла на озере под Анапой стоили жизни водителю и двум его пассажирам. Родственники отправились в поездку по озеру без спасательных жилетов. В какой-то момент управлявший транспортным средством резко повернул его, все трое мужчин упали в воду и погибли.