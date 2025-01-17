Женщину-курьера из Петербурга обвинили в краже обуви на 270 тысяч рублей

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело, возбужденное против 38-летней женщины. Под видом курьера она похитила семь пар обуви общей стоимостью 270 тысяч рублей, написал Piter.TV .

Курьеру было дано задание доставить обувь в химчистку, однако женщина его так и не выполнила. Она решила присвоить товар себе и продать его.

Следствию стало известно, что петербурженка зарегистрировалась в курьерском приложении под вымышленным именем. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».