Женщину из Нижегородской области заключили под стражу по обвинению в убийстве сожителя

В селе Сурулово Сосновского округа произошла трагедия: местная жительница подозревается в убийстве сожителя ножом во время ссоры. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление случилось в январе. Потерпевший, 66-летний мужчина, был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных ранений.

Женщина, обвиняемая в убийстве, заключена под стражу. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.