Женщину и ребенка нашли мертвыми во дворе дома в Красноярске

Во дворе жилого дома на улице Норильской в Красноярске обнаружили тела женщины и ее малолетней дочери. Об этом сообщили в телеграм-канале СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной информации, они могли упасть с высоты. Следователи возбудили уголовное дело и сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Криминалисты осматривают место происшествия, назначили ряд экспертиз и опрашивают родственников и знакомых семьи.

Похожий случай произошел в феврале в Новой Москве. Там возле жилого дома нашли тела мужчины и женщины. Характер травм также указывал на падение с высоты, при этом признаков криминала предварительно не обнаружили. У пары остались трое детей, в момент трагедии в квартире находился пятилетний ребенок.