Женщина за рулем кроссовера сбила двух подростков на «зебре» в Удмуртии

Двое подростков пострадали под колесами автомобиля в Удмуртии. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром во вторник, 25 ноября, в поселке Игра. Об этом проинформировал сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным полицейских, напротив дома № 88 по улице Советской 53-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada X-Ray, сбила двух мальчиков в возрасте 15 и 16 лет. Подростки пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы. Госавтоинспекция Удмуртии призвала водителей быть внимательными и снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.