Женщина за рулем Kia насмерть сбила 75-летнего велосипедиста в Ленобласти

Смертельное ДТП, в котором погиб 75-летний велосипедист, произошло накануне в Гатчинском округе Ленобласти. Об этом сообщил сайт IVBG .

Как уточнил «Петроград», 40-летняя женщина за рулем Kia наехала на велосипедиста на 57-м километре трассы «Кемполово-Шапки». От полученных травм мужчина скончался в медучреждении.

В полиции выяснили, что виновница ДТП неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.