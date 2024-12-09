Женщина за рулем иномарки влетела в подъезд дома в Нижневартовске

В Нижневартовске полицейские выписали штраф местной жительнице, которая, находясь за рулем иномарки, врезалась в подъезд жилого года. Об этом написал сайт Ura.ru , ссылаясь на УМВД по ХМАО.

Камеры наружного видеонаблюдения записали, как водитель авто во время парковки въехала во входную группу. Случай произошел возле дома № 95 на улице Мира.

Горожанке выписали штраф размером 1000 рублей. О повреждениях дома или машины издание не сообщает.