Женщина за рулем иномарки влетела в подъезд дома в Нижневартовске
В Нижневартовске полицейские выписали штраф местной жительнице, которая, находясь за рулем иномарки, врезалась в подъезд жилого года. Об этом написал сайт Ura.ru, ссылаясь на УМВД по ХМАО.
Камеры наружного видеонаблюдения записали, как водитель авто во время парковки въехала во входную группу. Случай произошел возле дома № 95 на улице Мира.
Горожанке выписали штраф размером 1000 рублей. О повреждениях дома или машины издание не сообщает.
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