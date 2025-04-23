Женщина за рулем иномарки сбила восьмилетнего мальчика в Петербурге

Ребенок получил травмы по вине 37-летней автомобилистки в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Дорожная авария произошла утром 23 апреля на Заречной улице. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, женщина за рулем автомобиля Skoda сбила восьмилетнего мальчика. Школьника с различными травмами доставили в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. При наличии оснований следователи возбудят уголовное дело.