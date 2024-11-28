Женщина за рулем иномарки сбила пешехода на тротуаре и врезалась в четыре машины на Кубани

Массовое ДТП с пострадавшим произошло по вине 62-летней женщины в Динском районе Краснодарского края. Иномарка сбила пешехода и протаранила четыре машины, сообщает сайт «Кубань 24» .

По опубликованной информации, автомобилистка за рулем Mazda Demo Demio съехала с дороги на тротуар и сбила 29-летнего мужчину. После этого легковушка продолжила движение и врезалась в припаркованные машины Nissan, Kia, Hyundai и Nissan.

В результате аварии пострадал пешеход. Его доставили в больницу с различными травмами. Как отметила глава отдела пропаганды регионального БДД ГУ ГИБДД Ирина Заватская, жизни мужчины ничего не угрожает.