Женщина за рулем иномарки сбила пешехода на тротуаре и врезалась в четыре машины на Кубани

Массовое ДТП с пострадавшим произошло по вине 62-летней женщины в Динском районе Краснодарского края. Иномарка сбила пешехода и протаранила четыре машины, сообщает сайт «Кубань 24».
По опубликованной информации, автомобилистка за рулем Mazda Demo Demio съехала с дороги на тротуар и сбила 29-летнего мужчину. После этого легковушка продолжила движение и врезалась в припаркованные машины Nissan, Kia, Hyundai и Nissan.
В результате аварии пострадал пешеход. Его доставили в больницу с различными травмами. Как отметила глава отдела пропаганды регионального БДД ГУ ГИБДД Ирина Заватская, жизни мужчины ничего не угрожает.
Межрегиональные соревнования по рукопашному бою прошли в Химках
РЭО предложил изменить регулирование тарифов в сфере отходов
Лекция об истории Дня военной присяги прошла в Химках
Подмосковные гребцы выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях
В Сирии погиб генерал КСИР
Вечер памяти актера Алексея Баталова прошел в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте