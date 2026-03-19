Женщина за рулем иномарки сбила несовершеннолетнего пешехода в Кузнецке

Подросток пострадал в ДТП на территории Кузнецка. Авария произошла в среду, 18 марта, в 7:35 на улице Калинина. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
По данным полицейских, водитель автомобиля Renault Megane, 48-летняя женщина, сбила несовершеннолетнего пешехода. Подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.
