Женщина за рулем иномарки сбила мужчину-пешехода в Пензенской области
Авария, в которой пострадал 45-летний мужчина, произошла накануне в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на правоохранителей.
Женщина за рулем Renault Sandero наехала на пешехода, который шел по обочине по участку федеральной трассы М-5 «Урал». После ДТП пострадавшего доставили в больницу.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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