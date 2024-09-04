Женщина за рулем иномарки сбила мужчину-пешехода в Пензенской области

Авария, в которой пострадал 45-летний мужчина, произошла накануне в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на правоохранителей.

Женщина за рулем Renault Sandero наехала на пешехода, который шел по обочине по участку федеральной трассы М-5 «Урал». После ДТП пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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