Женщина за рулем Hyundai пострадала в ДТП в Ноябрьске

В Ноябрьске на пересечении проездов №3 и №14 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Santa Fe и Niva Chevrolet. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Ноябрьска.

По сведениям очевидцев, травму получила женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai.

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале NSK, где горожане делятся новостями о жизни города. Прибывшие на место сотрудники МЧС проводили мероприятия по ликвидации последствий аварии.

Агентство обратилось за деталями происшествия в отделение ГИБДД города Ноябрьска.

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