Женщина за рулем Hyundai пострадала в ДТП в Ноябрьске

В Ноябрьске на пересечении проездов №3 и №14 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Santa Fe и Niva Chevrolet. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Ноябрьска.